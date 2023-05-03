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PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntülerini paylaştı.

PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı. 

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PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada - Resim: 2

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında mağarada kıstırılan 2 teröriste, "Teslim olun, TSK aman dileyene ateş etmez. Elleriniz başınızın üzerinde mağaradan çıkın" çağrısı yapıldı.

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PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada - Resim: 3

Ardından elleri havada mağaradan çıkan 2 terörist yere diz çöküp teslim oldu. (DHA)

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PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada - Resim: 4
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