PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı.
1 / 6
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında mağarada kıstırılan 2 teröriste, "Teslim olun, TSK aman dileyene ateş etmez. Elleriniz başınızın üzerinde mağaradan çıkın" çağrısı yapıldı.
2 / 6
Ardından elleri havada mağaradan çıkan 2 terörist yere diz çöküp teslim oldu. (DHA)
3 / 6
4 / 6