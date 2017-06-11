PKK'nın kullandığı köprü yıkıldı

"Körüklü Vadisi terörün yuvalandığı bir vadi. Orada vatandaşımız yaşamıyor. Sadece teröristler orada mağaralarda ve boşaltılmış bir eski yerleşim yerinde toplanıp merkez olarak kullanıyor. Bu vadiye teröristlerin talimatı ile eski büyükşehir belediyesi tarafından 450 bin liralık fotoğraf çekmelik güzel bir köprü yapılmış."



