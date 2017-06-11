PKK'nın kullandığı köprü yıkıldı
Van'ın Çatak İlçesi'de Çatak Çayı'nın geçtiği Körüklü Vadisi'nde bulunan demir köprü, sökülerek kaldırıldı. Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, "Bu köprü PKK'lı teröristlerin isteği üzerine yapılmış. Şimdi bağlantılarını kopardık''dedi.
Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik güvenlik güçleri tarafından havadan ve karadan yapılan operasyonlar aralıksız sürerken, geçen 27 Mayıs'ta Çatak'ın güneyinde Körüklü Vadi'de yuvalandıkları belirlenen 10 örgüt mensubu hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bu operasyondan sonra Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül de PKK'lı teröristler için çok önemli olan bir noktada bulunan şehir merkezleri ve farklı bölgelere geçiş için kullandığı Körüklü Vadi Köprüsü'nün sökülerek kaldırılmasını istedi.
İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki köprünün sökülmesini yerinde inceleyen Akgül, köprünün teröristlerin talimatıyla eski DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 bin liraya geçen yıl yaptırıldığını söyledi. Akgül, şöyle dedi:
"Körüklü Vadisi terörün yuvalandığı bir vadi. Orada vatandaşımız yaşamıyor. Sadece teröristler orada mağaralarda ve boşaltılmış bir eski yerleşim yerinde toplanıp merkez olarak kullanıyor. Bu vadiye teröristlerin talimatı ile eski büyükşehir belediyesi tarafından 450 bin liralık fotoğraf çekmelik güzel bir köprü yapılmış."