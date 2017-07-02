PKK'nın sabotajcısı öldürüldü !

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içinde bulunan bir sığınakta bir grup PKK'lı terörist olduğu tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



