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  3. 02 Temmuz 2017 11:42

PKK'nın sabotajcısı öldürüldü !

Diyarbakır'da öldürülen teröristin üzerinden Suriye Cumhuriyeti'ne ait kimlik çıktı. Amed Regel kod adlı teröristin sabotajcı olarak Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi.

PKK'nın sabotajcısı öldürüldü !

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün etkisiz hale getirilen Amed Regel kod adlı Sadık Altun adlı teröristin üzerinden Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı bulundu.

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PKK'nın sabotajcısı öldürüldü !

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içinde bulunan bir sığınakta bir grup PKK'lı terörist olduğu tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

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PKK'nın sabotajcısı öldürüldü !

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröriste ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 90 fişek, 3 şarjör, 2 el bombası, el telsizi ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı ele geçirildi. Arapça kartta 1987 Resulayn doğumlu Adnan Ferhan yazdığı belirlendi. Gerçek kimliğinin tespiti için yapılan kriminal incelemede teröristin, Amed Regel kod adlı 1981 Diyarbakır Kulp doğumlu Sadık Altun olduğu belirlendi.

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PKK'nın sabotajcısı öldürüldü !

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristin ele geçirilen örgütsel dokümanlarda "Rojava"dan gelen şeklinde belirtildiği, Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinde sabotajcı olarak faaliyet yürüttüğü ve 2016 yılında Kuzey Irak'tan sabotajcı olarak bölgeye geldiği öğrenildi.

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