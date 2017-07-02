PKK'nın sabotajcısı öldürüldü !
Diyarbakır'da öldürülen teröristin üzerinden Suriye Cumhuriyeti'ne ait kimlik çıktı. Amed Regel kod adlı teröristin sabotajcı olarak Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün etkisiz hale getirilen Amed Regel kod adlı Sadık Altun adlı teröristin üzerinden Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı bulundu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içinde bulunan bir sığınakta bir grup PKK'lı terörist olduğu tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröriste ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 90 fişek, 3 şarjör, 2 el bombası, el telsizi ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı ele geçirildi. Arapça kartta 1987 Resulayn doğumlu Adnan Ferhan yazdığı belirlendi. Gerçek kimliğinin tespiti için yapılan kriminal incelemede teröristin, Amed Regel kod adlı 1981 Diyarbakır Kulp doğumlu Sadık Altun olduğu belirlendi.