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PKK'ya darbe! Teröristlerin mühimmat deposu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

PKK'ya darbe! Teröristlerin mühimmat deposu ele geçirildi - Resim: 1

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi" denildi.

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PKK'ya darbe! Teröristlerin mühimmat deposu ele geçirildi - Resim: 2

Ele geçirilen malzemeler arasında; keskin nişancı tüfeği, 111 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 1680 adet 5,56 milimetre mühimmat, 1580 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 22 savunma tipi el bombası, 10 el bombası fünyesi, termal giyecek olduğu belirtildi. 

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PKK'ya darbe! Teröristlerin mühimmat deposu ele geçirildi - Resim: 3
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PKK'ya darbe! Teröristlerin mühimmat deposu ele geçirildi - Resim: 4
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