PKK'ya darbe! Teröristlerin mühimmat deposu ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi" denildi.