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  3. 02 Ekim 2018 13:05

PKK/YPG'li teröristler nasıl kaçtıklarını anlattı

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılarak Türk ordusuna karşı savaşan yabancı YPG’lilerin Zeytin Dalı harekatı sırasında Afrin’den kaçışlarını anlattıkları bir video ortaya çıktı.

PKK/YPG'li teröristler nasıl kaçtıklarını anlattı

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılarak Türk ordusuna karşı savaşan yabancı YPG’lilerin Zeytin Dalı harekatı sırasında Afrin’den kaçışlarını anlattıkları bir video ortaya çıktı.

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PKK/YPG'li teröristler nasıl kaçtıklarını anlattı

Sosyal medyada yayınlanan videoda, YPG’ye katılışları sırasında tören yapılan, dünya medyasına röportaj yaptırılan yabancı teröristler Türk ordusunun gelişi sırasında paniğe kapıldıklarını ve örgütten kaçmaları için emir aldıklarını söylüyor.

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PKK/YPG'li teröristler nasıl kaçtıklarını anlattı

‘Gerçek komandolar’

Görüntülerde konuşan yabancı teröristlerden biri olan Çin asıllı İngiliz vatandaşı Huang Lei, Afrin’e ilerleyen Türk askerleriyle ilk karşılaşmalarını şöyle anlatıyor: Ağaçların arasından daha fazla adamın geldiğini görüyorduk. İşte o zaman Türk üniformalı birilerini gördük. ÖSO’dan değillerdi. Gerçekten de Türk komandolarıydı.

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PKK/YPG'li teröristler nasıl kaçtıklarını anlattı

‘Kıyamet koptu kaçın’

Tam yemek yerken, herkes çok rahat, gülerken birden her yere mermi yağmaya başladı. Hevallerden biri ‘Düşman geldi’ dedi.

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