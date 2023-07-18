Plaj fiyatları uçtu, sıcaklar bastırdı, İstanbullu'nun çözümü bu oldu

İstanbul’da bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar park ve sahillere gitti. Güneş altında kalmamaya çalışan İstanbullular buldukları gölgede piknik yapıp İstanbul Boğazı’nda yüzmenin tadını çıkarttı. İstanbul Boğazı manzarası ile birlikte denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vatandaşların sıcaktan korunmak için genellikle ağaçların altına kaçtıkları görüldü. Aşırı sıcaklar nedeniyle plajların pahalı olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar bu nedenle Boğaz’da yüzdüklerini ifade etti. Bebek ve Ortaköy sahillerinde denize giren vatandaşlar merdiven olmadığı için çıkarken zorlandıklarını bunun bir çözüme kavuşmasının gerektiğini ifade etti.