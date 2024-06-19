Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı
İstanbul Şile'de plaja getirilen 2 at sahiplerinin elinden kaçarak denize girenlerin arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün Şile'de bir plajda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plaja iki kişi atlarla gelerek denize girdi. Bir süre sonra huysuzlanan atlar sahiplerinin elinden kaçarak plajda güneşlenen vatandaşların arasına daldı.
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Olay sırsında bazı vatandaşlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaşanan korku dolu anları ise bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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YAŞANANLAR KAMERADA
Görüntülerde, deniz kenarında bir kişinin at üzerinde gitmeye çalıştığı, bir kişinin ise atın yularından tuttuğu görülüyor.
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