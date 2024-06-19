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Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Şile'de plaja getirilen 2 at sahiplerinin elinden kaçarak denize girenlerin arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı - Resim: 1

Olay, dün Şile'de bir plajda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plaja iki kişi atlarla gelerek denize girdi. Bir süre sonra huysuzlanan atlar sahiplerinin elinden kaçarak plajda güneşlenen vatandaşların arasına daldı. 

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Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı - Resim: 2

Olay sırsında bazı vatandaşlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı - Resim: 3

Yaşanan korku dolu anları ise bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı - Resim: 4

YAŞANANLAR KAMERADA

Görüntülerde, deniz kenarında bir kişinin at üzerinde gitmeye çalıştığı, bir kişinin ise atın yularından tuttuğu görülüyor. 

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