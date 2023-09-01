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Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. 

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Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı.

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Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.

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Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4
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