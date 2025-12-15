  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor

Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor

Avustralya'nın Sydney kentinde bir plaja düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Öte yandan saldırganların baba-oğul olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA/İHA
Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor - Resim: 1

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. 

1 / 22
Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor - Resim: 2

New South Wales (NSW) Polisi’nden yapılan açıklamada, 40 kişinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

2 / 22
Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor - Resim: 3

SALDIRGANLARIN BABA-OĞUL OLDUĞU DUYURULDU

Bondi Plajı’nda düzenlenen 15 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğu açıklandı. 

3 / 22
Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor - Resim: 4

NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyurdu. 

4 / 22