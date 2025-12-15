Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor
Avustralya'nın Sydney kentinde bir plaja düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Öte yandan saldırganların baba-oğul olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA/İHA
Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.
New South Wales (NSW) Polisi’nden yapılan açıklamada, 40 kişinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.
SALDIRGANLARIN BABA-OĞUL OLDUĞU DUYURULDU
Bondi Plajı’nda düzenlenen 15 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğu açıklandı.
NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyurdu.
