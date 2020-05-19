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  3. 19 Mayıs 2020 14:02

Plajlarlardan ilginç görüntüler: Gözlük modası OUT, maske modası IN!

Yunanistan, İtalya ve Fransa'da plajlar resmen açıldı, New Yorklular ise hafta sonu parklarda güneşleniyor.

Plajlarlardan ilginç görüntüler: Gözlük modası OUT, maske modası IN!

Corona virüs salgını Antarktika dışında yer yüzünün her noktasına ulaşırken, bazı ülkelerde normalleşme adımları hız kazandı.

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Plajlarlardan ilginç görüntüler: Gözlük modası OUT, maske modası IN!

Plajların gelecek hafta açılacağı ABD New York'ta, salgının merkez üssü olan şehirde yaşayanlar hafta sonu parklarda güneşleniyor.

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Plajlarlardan ilginç görüntüler: Gözlük modası OUT, maske modası IN!

Yunanistan, İtalya ve Fransa'da ise bugün plajlar resmen açılıyor. Yunanistan'da 500'den fazla plajda yaz tatili başladı.

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Plajlarlardan ilginç görüntüler: Gözlük modası OUT, maske modası IN!

Yaz havasının iyiden iyiye hissedildiği ülkede, plajlardaki 1000 metrekarelik alanlarda en fazla 40 kişi olabilecek.

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