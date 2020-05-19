Plajlarlardan ilginç görüntüler: Gözlük modası OUT, maske modası IN!
Yunanistan, İtalya ve Fransa'da plajlar resmen açıldı, New Yorklular ise hafta sonu parklarda güneşleniyor.
Corona virüs salgını Antarktika dışında yer yüzünün her noktasına ulaşırken, bazı ülkelerde normalleşme adımları hız kazandı.
Plajların gelecek hafta açılacağı ABD New York'ta, salgının merkez üssü olan şehirde yaşayanlar hafta sonu parklarda güneşleniyor.
Yunanistan, İtalya ve Fransa'da ise bugün plajlar resmen açılıyor. Yunanistan'da 500'den fazla plajda yaz tatili başladı.