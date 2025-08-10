Plajlarda denize girmek yasaklanınca İstanbulluların adresi burası oldu
İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Sirkeci Sahili'ne akın etti. Kimileri sandalye ve şemsiyesiyle sahil kenarında oturdu kimileri denize girerek serinledi kimileri de güneşlenerek Pazar gününün keyfini çıkardı.
İstanbul'da poyrazın etkili olmasından sonra bugün sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Mega kentte sıcaklık 33 derece ölçülürken sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.
Sirkeci Sahili'ne şemsiye ve sandalyesiyle gelenlerin yanı sıra kimileri denize girerek serinledi; kimileri ise sadece güneşlenerek vakit geçirdi. Kimileri ise, tahta parçaları ve kumaşla güneşten korunmak için çadır yaptı.
Denize girmeye gelen Muhammet Aşıcıoğlu, "Doğma büyüme buralıyım. Buranın denizinden çoğu insan korkuyor. Benim yüzmeyi öğrendiğim yer burası. Çok gelen insan var. Şöyle söyleyeyim, Beylikdüzü’nden, Avcılar’dan, karşıdan gelenler var. Mahallemizdeki abilerimiz var. Kadırga tarafında esnaf abilerimiz de var. Karşıdan buraya yüzerek gelen abilerimiz de var. Aslında kendini bildiğin zaman, ne yaptığını bildiğin zaman buranın denizi çok güzel. Her haftasonu gelmeye çalışıyorum. Haftaiçi işten dolayı çok fazla gelemiyoruz ama izinli olduğum günlerde her gün buradayım. Sabahtan akşama kadar buradayım. Hava sıcaklıkları bizim için çok etkili değil çünkü biz hep denizdeyiz" dedi.
Denize girmek için Sirkeci Sahili'ne gelen Mehmet Alde ise, "Burası bizim tedavi merkezimiz. Buraya geldiğimiz zaman huzur buluyoruz. Denizimiz çok güzel, temiz. İş yerimiz de burada. Fırsat buldukça geliyoruz. Birkaç tane arkadaşımız var. Onlar henüz gelmedi; gelecekler ama. Biz burada bir nevi sosyalleşiyoruz. Buranın güzelliği bu. Suyumuz temiz. Kayaların üstünde olduğu için herkes beceremiyor. Artık biz antrenmanlıyız, yeterli tecrübeye sahibiz. Hergün aşağı kadar geliyorum. Aşağı yukarı hergün 30-35 yıldır geliyoruz" şeklinde konuştu.