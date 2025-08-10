Plajlarda denize girmek yasaklanınca İstanbulluların adresi burası oldu

Denize girmeye gelen Muhammet Aşıcıoğlu, "Doğma büyüme buralıyım. Buranın denizinden çoğu insan korkuyor. Benim yüzmeyi öğrendiğim yer burası. Çok gelen insan var. Şöyle söyleyeyim, Beylikdüzü’nden, Avcılar’dan, karşıdan gelenler var. Mahallemizdeki abilerimiz var. Kadırga tarafında esnaf abilerimiz de var. Karşıdan buraya yüzerek gelen abilerimiz de var. Aslında kendini bildiğin zaman, ne yaptığını bildiğin zaman buranın denizi çok güzel. Her haftasonu gelmeye çalışıyorum. Haftaiçi işten dolayı çok fazla gelemiyoruz ama izinli olduğum günlerde her gün buradayım. Sabahtan akşama kadar buradayım. Hava sıcaklıkları bizim için çok etkili değil çünkü biz hep denizdeyiz" dedi.