Plakasız araçla kamyonetin önünü kesip ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!
Denizli'de bir kişi, plakasız araçla önünü kestiği kamyonetin sürücüsü K.K.'yi pompalı tüfekle öldürüp, yanındaki 2 kişiyi ise yaraladı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 09.30 sıralarında Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana geldi. E.Ş. kullandığı hafif ticari araçla K.K. yönetimindeki kamyonetin önünü kesti. E.Ş., kamyonetten inen K. ile yanındaki Z.Ö. ve kardeşi T.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde K.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından K.K.'nın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
