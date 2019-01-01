Plastik leğenle kaymak istedi kalçasına saplandı
Bursa'da karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D. (11) yaralandı.
Olay, Bursa İnegöl'e bağlı Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Öztürk D. evden aldığı leğenle karda kaymaya başladı. Bu sırada, kar altında bulunan ağaç dalı, Öztürk D.'nin kalçasına saplandı.
Çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk D.'nin, kalçasına saplı dal parçasının operasyonla alınacağı bildirildi.