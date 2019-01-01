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  3. 01 Ocak 2019 18:45

Plastik leğenle kaymak istedi kalçasına saplandı

Bursa'da karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Plastik leğenle kaymak istedi kalçasına saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D. (11) yaralandı.

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Plastik leğenle kaymak istedi kalçasına saplandı

Olay, Bursa İnegöl'e bağlı Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Öztürk D. evden aldığı leğenle karda kaymaya başladı. Bu sırada, kar altında bulunan ağaç dalı, Öztürk D.'nin kalçasına saplandı.

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Plastik leğenle kaymak istedi kalçasına saplandı

Çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk D.'nin, kalçasına saplı dal parçasının operasyonla alınacağı bildirildi.

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Plastik leğenle kaymak istedi kalçasına saplandı

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