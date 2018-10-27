Plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atladı
Konya'da 42 katlı bir plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atlayan bir kişi ağır yaralandı.
Konya'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen ve henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü. Kartonpiyer tabaka üzerine düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı bir plazada meydana geldi.
Plazanın en üst katında bulunan restoranın teras kısmına çıkan, 20'li yaşlardaki bir erkek, kendisini boşluğu bıraktı.