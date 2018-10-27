Plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atladı

Konya'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen ve henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü. Kartonpiyer tabaka üzerine düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

