  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Ekim 2018 17:06

Plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atladı

Konya'da 42 katlı bir plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atlayan bir kişi ağır yaralandı.

Plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atladı

Konya'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen ve henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü. Kartonpiyer tabaka üzerine düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

1/ 13
Plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atladı

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı bir plazada meydana geldi.

2/ 13
Plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atladı

Plazanın en üst katında bulunan restoranın teras kısmına çıkan, 20'li yaşlardaki bir erkek, kendisini boşluğu bıraktı.

3/ 13
Plazanın en üst katından AVM'nin çatısına atladı

Plazanın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM