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  4. PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı

PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı

Muş'ta terörle mücadelede ön safta yer alan Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gece nöbetinde aya yansıyan silüeti, dosta güven düşmana korku veriyor.

PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı - Resim: 1

Muş'ta tesis edilen huzur ve güven ortamının en üst seviyede devam etmesi çerçevesinde Üçevler uygulama noktasında nöbet tutan PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı.

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PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı - Resim: 2

İç güvenlik operasyonları noktasında terör unsurlarına göz açtırmayan PÖH'ler, 7 gün 24 saat esasına göre vatan nöbetini sürdürüyor.

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PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı - Resim: 3
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PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı - Resim: 4
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