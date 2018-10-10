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  3. 10 Ekim 2018 13:52

PÖH'ler Karadeniz'de teröristlerin izini sürüyor

Doğu Karadeniz'de son dönemde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, bölgedeki operasyonlarını ve arama-tarama faaliyetlerini sıklaştırdı.

PÖH'ler Karadeniz'de teröristlerin izini sürüyor

Doğu Karadeniz'de son dönemde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, bölgedeki operasyonlarını ve arama-tarama faaliyetlerini sıklaştırdı.

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PÖH'ler Karadeniz'de teröristlerin izini sürüyor

Gümüşhane kırsalındaki jandarma birliklerinin operasyonlarına, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önceki yıllardaki meskun mahal operasyonları ile terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyona katılarak tecrübe kazanan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı PÖH timleri de etkin şekilde destek veriyor.

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PÖH'ler Karadeniz'de teröristlerin izini sürüyor

Kırsalda 24 saat esasına göre koordineli olarak arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyeti yürüten PÖH'ler, termal kameralı zırhlı araç desteğiyle pusu ve gözlem faaliyetlerini zorlu arazi koşullarına rağmen ara vermeden sürdürüyor.

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PÖH'ler Karadeniz'de teröristlerin izini sürüyor

Güneydoğu'daki meskun mahal operasyonlarındaki tecrübelerini Doğu Karadeniz kırsalındaki operasyonlara da yansıtan polis özel harekat timleri, yaylaların boşalmaya başladığı bugünlerde operasyonlarının yanı sıra yayla evlerini ziyaret ederek, vatandaşlara evlerde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

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