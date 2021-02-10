PÖH'ler karlı dağlarda vatan nöbetinde

Ekipler ayrıca taktiksel operasyonlarla zor kış koşulları ve soğuk havada kırsaldaki boş binalara nokta operasyonlar düzenleyerek her daim göreve hazır olduklarını ve operasyon kabiliyetlerini dosta düşmana gösteriyor.



Kırsaldaki zorlu arazi şartlarına rağmen kar kış demeden operasyon yürüten PÖH'lere yeni katılan 10 kadın özel harekatçı da ayaklarının tozuyla katıldıkları operasyonlarda varlık gösteriyor.