PÖH'ler karlı dağlarda vatan nöbetinde
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, kadın özel harekatçıların da katılımıyla kırsalda terör örgütüne yönelik kış operasyonlarında etkin rol üstleniyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de son yıllarda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen başarılı operasyonların ardından teröristleri bölgeden temizleyen güvenlik güçleri, araziyi boş bırakmıyor.
Ülkenin doğusunda güvenlik güçlerince örgütün kış üslenmesine yönelik birbiri ardına operasyonlar düzenlenirken Doğu Karadeniz kırsalında da jandarma tarafından yürütülen arama tarama faaliyetleri ve taktik operasyonlara Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de yoğun destek veriyor.
PÖH'ler, teröristlerin muhtemel sızma girişimlerine karşın belirlenen farklı güzergah ve noktalara baskınlar düzenleyerek arazide arama, tarama faaliyeti yürütüyor.
Ekipler ayrıca taktiksel operasyonlarla zor kış koşulları ve soğuk havada kırsaldaki boş binalara nokta operasyonlar düzenleyerek her daim göreve hazır olduklarını ve operasyon kabiliyetlerini dosta düşmana gösteriyor.
Kırsaldaki zorlu arazi şartlarına rağmen kar kış demeden operasyon yürüten PÖH'lere yeni katılan 10 kadın özel harekatçı da ayaklarının tozuyla katıldıkları operasyonlarda varlık gösteriyor.