Polat çiftinin muhasebecisi itirafçı oldu: ''1 milyar TL'lik naylon fatura kesildi''
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin mali müşaviri Z.Y., tüm bilgileri emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Z.Y., 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın avukatı A.G.'nin yanında çalışan Z.Y.'nin ifadesine ulaşıldı.
Y., sahip olduğu tüm belge ve bilgileri emniyet ile paylaştı.
KARA PARA SİSTEME NASIL SOKULDU?
Y., avukat A.G.'nin Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi de ayrıntılarıyla anlattı.
Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devrinin yapıldı, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlendi.
1 MİLYAR LİRALIK NAYLON FATURA
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Masak raporunda G. tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Y. bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.
G.'nin kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Y., nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.