Polat çiftinin muhasebecisi itirafçı oldu: ''1 milyar TL'lik naylon fatura kesildi''

1 MİLYAR LİRALIK NAYLON FATURA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Masak raporunda G. tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Y. bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.

G.'nin kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Y., nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.