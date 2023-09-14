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Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı

Ankara'da polis aracı olarak kullanılmak üzerine tahsis edilen Togg, Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor.

Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı - Resim: 1

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor. Ankara’da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı Togg T10X marka otomobil Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor.

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Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı - Resim: 2

Ankara’nın meşhur noktalarından birinde görev yapan otomobil ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise Togg ile fotoğraf çekiyor.

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Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı - Resim: 3
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Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı - Resim: 4
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