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Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi

İstanbul'da polislerin denetim için durdurduğu motosikletin sahibi bir anda sinir krizi geçirerek motosikletini ateşe verdi.

Kaynak: DHA
Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi - Resim: 1
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Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi - Resim: 2

Beyoğlu'nda polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi.



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Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi - Resim: 3

Ekiplere mukavemet de gösteren kişi, güçlükle gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi - Resim: 4

Olay, saat 02.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde polis denetiminde durduruldu. 

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