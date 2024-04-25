Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi
İstanbul'da polislerin denetim için durdurduğu motosikletin sahibi bir anda sinir krizi geçirerek motosikletini ateşe verdi.
Kaynak: DHA
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Beyoğlu'nda polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi.
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Ekiplere mukavemet de gösteren kişi, güçlükle gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Olay, saat 02.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde polis denetiminde durduruldu.
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