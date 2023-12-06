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Polis de engel olamadı, boğazını kesti

Adıyaman’da, elindeki maket bıçağıyla sağa sola saldıran daha sonra polis ekiplerinden kaçarken boğazını kesen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İHA
Polis de engel olamadı, boğazını kesti - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı içerisinde elindeki maket bıçağı ile sağa sola saldıran şahsı vatandaşlar polis ekiplerine bildirdi. 

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Polis de engel olamadı, boğazını kesti - Resim: 2

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken şahıs bulunduğu park içerisinden kaçtı. Polis ekipleri, elindeki maket bıçağı ile Karapınar Caddesi üzerinden Valilik Kavşağına doğru ilerleyen şahsı durdurmak istedi. 

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Polis de engel olamadı, boğazını kesti - Resim: 3

Bu esnada şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri, elindeki bıçağı bırakmayan ve saldırgan tavırlar sergileyen Z.A.’dan bıçağı bırakmasını istedi.

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Polis de engel olamadı, boğazını kesti - Resim: 4
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