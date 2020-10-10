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  3. 10 Ekim 2020 11:35

Polis de neye uğradığını şaşırdı! Koronavirüs partisi ''pes'' dedirtti

Bursa’da 'alkollü restoran ruhsatı' olmasına rağmen gece kulübü olarak faaliyet gösteren eğlence merkezine polis, baskın düzenledi. Müzik eşliğinde dip dibe dans edilip, korona önlemlerinin hiçe sayıldığı mekandaki 75 kişi ile işletme sahibine, toplam 239 bin 400 TL ceza kesildi.

Polis de neye uğradığını şaşırdı! Koronavirüs partisi ''pes'' dedirtti

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Polis de neye uğradığını şaşırdı! Koronavirüs partisi ''pes'' dedirtti

Bursa Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi’nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı.

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Polis de neye uğradığını şaşırdı! Koronavirüs partisi ''pes'' dedirtti

Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi.

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Polis de neye uğradığını şaşırdı! Koronavirüs partisi ''pes'' dedirtti

İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan’ın bizzat yönettiği baskında, işletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü.

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