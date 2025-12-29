Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son 1 ay içerisinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır" dedi.