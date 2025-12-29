Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı. Adalet Bakanı Tunç ise 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi.
Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Şiddetli çatışmanın devam ettiği bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada 8 polis yaralandığı açıklanmıştı. Ancak kötü haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi ve 3 polis memurunun şehit düştüğünü, 8 polis ve 1 bekçinin yaralandığını duyurdu. Çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son 1 ay içerisinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır" dedi.