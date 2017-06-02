Polis ipi çektikçe uyuşturucu çıktı

Narkotik köpeği koku almasın diye gres yağı sürmüşler



Burada Narkotim ekiplerince tekerleri ve araç iç zemini sökülen otomobilin tabanının adeta uyuşturucu zulasına çevrildiği tespit edildi. Açılan gizli bölmelerden sarkan ipi çeken Kocaeli Narkotim ekipleri, birbirine bağlanmış 77 paket halinde 66 kilogram eroin maddesini eli ile koymuş gibi buldu. Çıkarılan paketlerin üzerindeki gres yağı ise dikkat çekti.