Polis, kırdığı duvarın içinden çıkanlara inanamadı

Duvarın içerisinde gizli bir bölme olduğu görüldü. Burada yapılan aramada, silah yapımında kullanılan 3 bin 540 siyah renkli şarjör, bin 640 siyah renkli sürgü kapağı, 840 gri renkli sürgü kapağı, bin 20 siyah renkli namlu, 600 gri renkli namlu, 750 tek dişli tetik, 2 bin 700 çift dişli tetik, 550 tetik mekanizması, bin 600 horoz mandal yayı, 250 sürgü tutucu pim, 650 icra mili aparatı, 900 icra mili, 3 bin 850 tetik mekanizması sabitleyici, 500 tetik emniyet kilidi, 60 icra mili sabitleyicisi, 22 bin 500 yay, 12 bin 500 sabitleme pimi ve bin 200 emniyet mandal pimi ele geçirildi.