Polis memuru kapı kapı dolaşıp 5 kişiyi öldürdü, babasını öldürmeye giderken yakalandı
Adana ve Mersin'de aynı aileden 5 kişi öldürüldü. Cinayetleri işlediği ileri sürülen polis memuru M.T., Osmaniye'ye babasını öldürmeye giderken yakalandı. M.T.'nin geçen yıl intihar eden oğlunun ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttuğu için cinayetleri işlediği ileri sürüldü.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.
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Dolmuş şoförü Y.T.'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Y.T. ile eşi H.T. ve kız kardeşi S.T.'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.
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Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.
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