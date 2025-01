Polis memurunun şehit olduğu saldırı kamerada

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanıp, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, sanık A.T. hakkında, 'Kasten öldürme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki şüpheliler M. T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret', C. T. hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Silahla basit yaralama', H. T. hakkında 'Silahla basit yaralama', M. C. hakkında 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Silahla basit yaralama', M. C. hakkında 'Silahla basit yaralama' suçlarından, H.T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'Kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etme', İ.C. hakkında ise 'Silahla basit yaralama' suçundan ceza istendi.