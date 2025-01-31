Polis memurunun şehit olduğu saldırı kamerada

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan A. ve C., ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden A. T. polisin takibiyle, M.T. ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. , H.T. ve H.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru M.A. ise hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.