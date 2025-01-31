Polis memurunun şehit olduğu saldırı kamerada
Kayseri'de kıraathanedeki kavgaya müdahale eden polis memuru M.A.'nın (37), pompalı tüfekle vurularak şehit edildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 13 Ağustos 2022’de, saat 19.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. A. ve M.T. kardeşler, M. ve M.C. kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç meselesinden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden A. T., polis memuru M.A.'ı göğsünden, M.C.'yi ise kolundan yaralayıp kaçtı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan A. ve C., ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden A. T. polisin takibiyle, M.T. ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. , H.T. ve H.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru M.A. ise hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanıp, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, sanık A.T. hakkında, 'Kasten öldürme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki şüpheliler M. T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret', C. T. hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Silahla basit yaralama', H. T. hakkında 'Silahla basit yaralama', M. C. hakkında 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Silahla basit yaralama', M. C. hakkında 'Silahla basit yaralama' suçlarından, H.T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'Kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etme', İ.C. hakkında ise 'Silahla basit yaralama' suçundan ceza istendi.
KARAR DURUŞMASI
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 22 Mart’ta görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık A. T.'yi, 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa ayrıca M. C.'ye yönelik 'Öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 7,5 yıl, M.C.'ye yönelik aynı suçtan 6 yıl 4 ay, C.T.'ye yönelik 'Yaralama' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece A.T., toplam 40 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu.
Heyet, sanıklardan M. T.'nin ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan H.T.'yi ise, 'Silahla tehdit' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer 5 sanığı ise 'Silahla basit yaralama' suçundan çeşitli oranlarda adli parasına çarptırdı.