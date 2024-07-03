Polis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı
6 aylık enflasyon rakamlarına göre memurlar yüzde 19.31 oranında zam alacak. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. Böylece memurlar yüzde 19,31 oranında zam almaya hak kazandı.
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Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 206 liraya yükselecek. Peki doktor, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar...
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HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zamlı maaş: (Temmuz-Aralık dönemi): 40.805 TL
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Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zamlı maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.019 TL
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