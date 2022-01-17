Polis, öğretmen ve din görevlisi maaşına ''ek gösterge'' dopingi: En az 1.150 TL artacak!

Emekli aylığı, ikramiye artışı ile birlikte kamuda yükselmenin de önü açılacak. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık bin 150 lira, ikramiyesi de 37 bin lira artacak.