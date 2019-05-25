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  3. 25 Mayıs 2019 10:39

Polis onu böyle vurdu

ABD polisi, üzerine yürüyen şüpheliyi böyle vurdu. 2018 yılında yaşanan ve 48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayımlandı.

Polis onu böyle vurdu

ABD polisi, üzerine yürüyen şüpheliyi böyle vurdu. 2018 yılında yaşanan ve 48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayımlandı.



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Polis onu böyle vurdu

Olay, Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana geldi. ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.

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Polis onu böyle vurdu

Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı.

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Polis onu böyle vurdu

San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu belirtti. (DHA)

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