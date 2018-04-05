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  3. 05 Nisan 2018 12:05

Polis Özel Harekat nefes kesti !

Mardin’de özel harekat polislerinin tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta polisler, senaryo gereği operasyon düzenledikleri mağaradaki teröristi ele geçirdi, “dur” ihtarına uymayan araçtan ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi.

Polis Özel Harekat nefes kesti !

Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce tatbikat gerçekleştirdi. Kırsal eğitim alanında gerçekleştiren tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu.

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Polis Özel Harekat nefes kesti !

Tatbikatta özel harekat polisleri, senaryo gereği teröristlerin bulunduğu mağaraya operasyon düzelendi.

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Polis Özel Harekat nefes kesti !

Operasyonda, “teslim ol” çağrısı yapılan bir terörist mağaradan çıkarıldı. Ardından başka teröristlerin de olabileceği şüphesiyle mağara içine bomba atıldı.

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Polis Özel Harekat nefes kesti !

Polisler, daha sonra ise, barikat kurulan ve ateş yakılan bir sokağa operasyon düzenledi.

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