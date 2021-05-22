Polis plajda tek tek aradı: Konyaaltı Sahili'nde ilginç anlar



Sokağa yalnızca kısıtlamadan muaf sektörlerin çalışanları ile turistler çıkabilirken, polisler uygulama kapsamında turistleri de denetliyor. Özellikle yerleşik yabancıların yoğun olarak yaşadığı Antalya'da bu kişilerin turistmiş gibi sahillere gitmesinin ve kısıtlamayı ihlal etmesinin önüne geçmek için polisler turistleri de denetledi.