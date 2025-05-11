Polis şiddeti kamerada: 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)