Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı!

Çalınan para, ziynet ve diğer malzemelerin bulunmasına yönelik evin avlusunda dedektör ve gerekli ekipmanlarla yapılan arama-tarama sonucunda evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette 4 bin 734 Amerikan doları, 260 euro, 58 adet menşei tespit edilemeyen kağıt banknot, 13 adet cumhuriyet altını, 7 adet altın bilezik, 1 adet altın zincir, 3 adet altın yüzük, 7 adet çeşitli ebatlarda tespih ve çeşitli kişisel malzemeler, 2 adet pasaport ile farklı isimler adına düzenlenmiş kurum ve banka kartları bulundu.