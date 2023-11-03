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Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evden çalındıktan sonra hırsızlar tarafından evin avlusuna gömülen ziynet eşyaları ve para, polisin başarılı çalışmaları ile bulundu.

Kaynak: DHA / İHA
Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! - Resim: 1

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 8 Mart Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için başlatılan çalışmalarda belirlenen bir adrese baskın yapıldı.

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Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! - Resim: 2

Çalınan para, ziynet ve diğer malzemelerin bulunmasına yönelik evin avlusunda dedektör ve gerekli ekipmanlarla yapılan arama-tarama sonucunda evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette 4 bin 734 Amerikan doları, 260 euro, 58 adet menşei tespit edilemeyen kağıt banknot, 13 adet cumhuriyet altını, 7 adet altın bilezik, 1 adet altın zincir, 3 adet altın yüzük, 7 adet çeşitli ebatlarda tespih ve çeşitli kişisel malzemeler, 2 adet pasaport ile farklı isimler adına düzenlenmiş kurum ve banka kartları bulundu. 

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Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! - Resim: 3

Polis ekipleri tarafından bulunan hırsızlık malzemeleri muhafaza altına alınırken, ev sahibi ile birlikte 3 kişi gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

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Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! - Resim: 4
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