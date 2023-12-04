Polise ateş açtı, özel harekat etek giymiş halde yakaladı
Gaziantep'te 5 ayrı suçtan aranan İ.B., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere ateş açıp, kaçtı. Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla şüpheli, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İ.B.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ancak B., polislere ateş açıp kaçtı.
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İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler B.'nin saklandığı mahalleyi abluka altına aldı. Dron destekli operasyonda ekipler onlarca evde arama yaptı.
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1 saat süren operasyonun ardından İ.B., bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı.
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Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İ.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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