  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Polise ateş açtı, özel harekat etek giymiş halde yakaladı

Polise ateş açtı, özel harekat etek giymiş halde yakaladı

Gaziantep'te 5 ayrı suçtan aranan İ.B., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere ateş açıp, kaçtı. Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla şüpheli, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı.

Kaynak: DHA
Polise ateş açtı, özel harekat etek giymiş halde yakaladı - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İ.B.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ancak B., polislere ateş açıp kaçtı.

1 / 9
Polise ateş açtı, özel harekat etek giymiş halde yakaladı - Resim: 2

İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler B.'nin saklandığı mahalleyi abluka altına aldı. Dron destekli operasyonda ekipler onlarca evde arama yaptı. 

2 / 9
Polise ateş açtı, özel harekat etek giymiş halde yakaladı - Resim: 3

1 saat süren operasyonun ardından İ.B., bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı.

3 / 9
Polise ateş açtı, özel harekat etek giymiş halde yakaladı - Resim: 4

Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İ.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

4 / 9