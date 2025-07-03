Polise yakalanacağını anlayan Suriyeli namaza durdu
Nevşehir'de trafik denetimden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu şüpheli namaz kılmaya başladı. Ekipler, Alabed’e namazını kıldıktan sonra 23 bin 11 TL para cezası uyguladı.
Kaynak: DHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 8’inci Yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu.
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3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu F.A, denetimden kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalandı.
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F.A. yakalanınca namaz kılmaya başladı.
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Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti. (DHA)
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