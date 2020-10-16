Polisi de, görenleri de çıldırttılar!
Bolu’da, sevgilisini başkasının yanında gören 20 yaşındaki gencin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, şeritleri geçenlere “Burası ‘Survivor’ parkuru değil. Zıplayıp durmayın üstünden” diyerek tepki gösterdi.
İddiaya göre Bolu’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Şahin E. isimli genç, sevgilisini başka birisinin yanında gördü.
Sevgilisinin başka birinin yanında olmasına sinirlenen genç, Demokrasi Meydanı’nda yapımı devam eden 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Gencin ayaklarını çatıdan aşağı doğru sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.