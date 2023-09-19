Polisi görünce evinin balkonundan atladı

DHA'nın haberine göre hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen kadın, evin balkonuna çıkıp, çevreye tehditler savurdu. S.K., polislerin olay yerinden uzaklaşmasını, aksi takdirde atlayacağını söyledi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.