Polisi yaralayan silahlı saldırgan vurularak öldürüldü
Elazığ'da uyuşturucu kullandıktan sonra havaya ateş açan, olay yerine gelen polis memurunu ayağından yaralayan S.B., vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan saldırgan, hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanan S.B., yanında getirdiği tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddenin giriş ve çıkışları kapatılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
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Polis ekipleri, şüphelinin silahı bırakıp teslim olması için ikna çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatin sonunda yeniden ateş açan B., polis memuru F.P.’yi ayağından vurdu.
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Polis ekipleri tüm uyarılara karşın silahını bırakmayan S.B.’yi vurarak etkisiz hale getirdi.
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SALDIRGAN HASTANEDE ÖLDÜ
Polis memuru ile şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan şüpheli S.B. yaşamını yitirdi.
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