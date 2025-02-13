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Polisin ''dur'' ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı... Nefes kesen kovalamaca feci bitti

Burdur’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şüpheli, aracıyla 4 araca çarparak yaklaşık 15 kilometre kaçtı. Kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: İHA
Polisin ''dur'' ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı... Nefes kesen kovalamaca feci bitti - Resim: 1

Olay, saat 18.00 sıralarında Burdur merkez Askeriye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (29) idaresindeki otomobil, polis uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

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Polisin ''dur'' ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı... Nefes kesen kovalamaca feci bitti - Resim: 2

Bunun üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

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Polisin ''dur'' ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı... Nefes kesen kovalamaca feci bitti - Resim: 3

Şüpheli, Burç Mahallesi Akkanat Sokak, Konak Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi ve Rıza Doğrul Caddesi’nde park halindeki 4 araca çarparak kaçışını sürdürdü.

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Polisin ''dur'' ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı... Nefes kesen kovalamaca feci bitti - Resim: 4

 Yaklaşık 15 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçan otomobil, Burdur-Isparta karayolu Askeriye köyü yakınlarında refüj bordür taşlarına çarparak kaza yaptı.

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