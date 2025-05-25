Polisin kullandığı kiralık araç yürüyen cephanelik çıktı

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a hareket eden ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen kiralık otomobil, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde otomobil durduruldu.