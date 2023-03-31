Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü

Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.