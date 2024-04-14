Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi
Bursa'da polisten kaçan şüpheliyi, iş yerinin önünde çay içen erkek kuaförü yakaladı. Şüpheliyi yakalayıp, iş yeri önünde çayını içmeye devam eden esnaf "Büyütecek bir şey yok" dedi.
Kaynak: DHA
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi.
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Polis ekiplerinin caddede kimlik kontrolü yaptığını gören şüpheli koşarak uzaklaşırken; polisler de takibe alıp peşinden koştu.
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Polisler, ara sokaklara girip izini kaybettirmeye çalışan şüpheliyi yakalamak için takviye ekip istedi.
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