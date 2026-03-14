Polisten kaçarken belediye çalışanına çarpan trafik canavarı belediye başkanının oğlu çıktı!
Iğdır’da polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışırken bir belediye işçisine çarparak ağır yaralanmasına neden olan şüphelinin hem 2.9 promil alkollü olduğu hem de Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu ortaya çıktı.
Iğdır’da gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, kentin gündemine oturdu. Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan bir otomobil, İrfan Caddesi üzerinde karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikletin sürücüsü olan ve Iğdır Belediyesi’nde çalışan Y.Ö. (55) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.Ö.'ün sağ ayağında ve sol diz kapağında kırıklar tespit edildi. Y.Ö., ileri tetkik ve tedavi için Erzurum’a sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Ş.G.’in (28) yapılan testinde 2.9 promil alkollü olduğu belirlendi. İncelemelerde, Ş.G.’in ehliyetine son 5 yıl içerisinde 3 kez el konulduğu ortaya çıktı. Ş.G.’in Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu bilgisi ise kentte büyük yankı uyandırdı.
Olay sonrası sürücü Ş.G.'e trafik kurallarını ihlal, alkollü araç kullanma ve polisten kaçma suçları kapsamında toplam 640 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Ş.G. hakkında adli süreç başlatıldı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.