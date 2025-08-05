Polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca teslim oldu

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı. Ancak şahıs, polis çağrılarına yanıt vermeyerek denizde kalmayı sürdürdü. Bir süre sonra yorulan şahıs, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın denizde bekleyişi ve teslim olma anı yer aldı.