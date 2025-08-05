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Polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca teslim oldu

Samsun’un Atakum ilçesinde taşkınlık çıkaran bir şahıs, polisten kaçarken denize atladı. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince deniz kenarında bekledi. Yorulan şahıs, bir süre sonra kıyıya çıkarak polise teslim oldu.

Kaynak: İHA
Polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca teslim oldu - Resim: 1

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede taşkınlık yapan bir şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Kaçış sırasında denize giren şahıs, açıkta bir süre yüzerek bekledi.

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Polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca teslim oldu - Resim: 2

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı. Ancak şahıs, polis çağrılarına yanıt vermeyerek denizde kalmayı sürdürdü. Bir süre sonra yorulan şahıs, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın denizde bekleyişi ve teslim olma anı yer aldı.

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Polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca teslim oldu - Resim: 3
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