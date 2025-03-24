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Polisten miting sonrası Saraçhane'deki kalabalığa müdahale

Saraçhane'deki mitingin sona ermesinin ardından izinsiz gösteri düzenleyen ve polise taş ve yanıcı maddeler atan gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Kaynak: DHA
Polisten miting sonrası Saraçhane'deki kalabalığa müdahale - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş, meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

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Polisten miting sonrası Saraçhane'deki kalabalığa müdahale - Resim: 2

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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Polisten miting sonrası Saraçhane'deki kalabalığa müdahale - Resim: 3

Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti. (DHA)

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Polisten miting sonrası Saraçhane'deki kalabalığa müdahale - Resim: 4
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