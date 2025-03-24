Polisten miting sonrası Saraçhane'deki kalabalığa müdahale
Saraçhane'deki mitingin sona ermesinin ardından izinsiz gösteri düzenleyen ve polise taş ve yanıcı maddeler atan gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş, meşale, şişe ve yanıcı madde attı.
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Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
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Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti. (DHA)
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