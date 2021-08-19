Polonya'nın ''Ölüm Vadisi''nde dehşete düşüren keşif

KURBANLARA AİT YAKILMIŞ VÜCUT KALINTILARI VE YÜZLERCE EŞYA BULUNDU

Bu katliamların gerçekleştiği en az 400 lokasyondan biri olan 'Ölüm Vadisi'nde çalışan arkeologlar, toplu bir mezarın yanı sıra kurbanlara ait alyans ve mermi gibi yüzlerce eşyayı ortaya çıkardı.