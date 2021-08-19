Polonya'nın ''Ölüm Vadisi''nde dehşete düşüren keşif
Arkeologlar, İkinci Dünya Savaşı'nda 35 bin sivilin Naziler tarafından katledildiği ve "Ölüm Vadisi" olarak tarihe geçen Polonya'nın Pomeranya eyaletinde çarpıcı bir keşif yaptı.
YAKLAŞIK 35 BİN SİVİL KATLEDİLDİ
İkinci Dünya Savaşı'nın ilk aylarında, Nazi askerleri ülkeyi işgal ettikten kısa bir süre sonra Pomeranya eyaletinde 30 bin ile 35 bin arasında Polonyalı sivili infaz etti.
Bu cinayetlerin yeri yerel olarak 'Ölüm Vadisi' adını aldı ve 1945'te savaşın bitiminden önce Naziler suçlarını gizlemek için kurbanları mezardan çıkarıp yakmak için geri döndü.
Nazilerin korkunç eylemlerini gizleme çabalarına rağmen, Varşova'daki Polonya Bilimler Akademisi'nden uzmanlar, katliamlara dair bol miktarda kanıt ortaya çıkardı. Uzmanlardan oluşan ekip, neler olduğuna dair kanıt toplamak için arşivleri inceledi, yerel halkla birlikte çalıştı ve bölgede arkeolojik araştırmalar yaptı.
KURBANLARA AİT YAKILMIŞ VÜCUT KALINTILARI VE YÜZLERCE EŞYA BULUNDU
Bu katliamların gerçekleştiği en az 400 lokasyondan biri olan 'Ölüm Vadisi'nde çalışan arkeologlar, toplu bir mezarın yanı sıra kurbanlara ait alyans ve mermi gibi yüzlerce eşyayı ortaya çıkardı.