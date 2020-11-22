SON DAKİKA
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR; EVİNİZDE KALIN! PEKİ KİMLER MUAF?
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Kasım 2020 21:46

Pompei'de küllerle kaplı iki insan bedeni bulundu

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv Yanardağı'nın milattan sonra 79 yılında patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazılarda herhangi bir hasara uğramamış küllerle kaplı 2 insan bedeni bulundu.

Pompei'de küllerle kaplı iki insan bedeni bulundu

İtalyan ANSA ajansının haberlerine göre, Pompei'ye bağlı 700 metre mesafedeki Civita Giuliana'daki kazı çalışmaları sırasında alçı kalıp tekniği sayesinde küllerle kaplanmış 2 insan bedenine ulaşıldı.

1/ 5
Pompei'de küllerle kaplı iki insan bedeni bulundu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan arkeolojik sit alanında kazılar devam ederken, bulunan cesetlerden birinin kürk giyen 40 yaşında bir asilzade olduğu, diğerininse yüksek ihtimalle bu asilzadenin 20'li yaşlarındaki kölesi olduğu belirtildi.  

2/ 5
Pompei'de küllerle kaplı iki insan bedeni bulundu

Söz konusu keşfin, 2017'de Napoli körfezine hakim bir tepede daha önce bulunan lüks teraslı yapıda gerçekleştiği kaydedildi.

3/ 5
Pompei'de küllerle kaplı iki insan bedeni bulundu

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini de yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü bir keşif ki Pompei'nin sadece çok sayıda turist için değil, aynı zamanda araştırma ve eğitim için dünyada ne denli önemli olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM