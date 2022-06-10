Portekiz'de 91 yılın sıcaklık rekoru
Batı Avrupa ülkesi Portekiz’de en sıcak ve kurak Mayıs ayı yaşandı.
Avrupa’nın en batısında yer alan Portekiz, yüksek sıcaklık ve şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.
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1931 yılında kayıtların tutulmaya başladığı günden bu yana tarihinin en sıcak Mayıs ayını yaşayan ülkede geçtiğimiz ay mevsim normallerinin ortalama 3 santigrat derece üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.
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Ülkenin hava durumu servisi (IPMA) yaptığı açıklamada, Portekiz'in neredeyse tamamının Mayıs ayının sonunda şiddetli kuraklık içinde olduğunu söyledi.
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IPMA aylık iklim raporunda, geçen ayın 1931'den bu yana ülkede kaydedilen en sıcak Mayıs olduğunu söyledi.
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