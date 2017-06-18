Portekiz'de yangın faciası ! Ölü sayısı yükseliyor
Portekiz’de ormanlık alanda çıkan ve köylere sıçrayan yangında ölü sayısının 57'ye çıktığı bildirildi.
Hayatını kaybedenler arasında itfaiye erlerinin de bulunduğu açıklandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ölenlerin tamamının sivil olduğu, bazılarının araçlarında mahsur kalarak can verdiği belirtildi.
Ölenlerin bir kısmı, yola yayılan yangın nedeniyle araçlarında mahsur kalan sürücüler olduğu ifade edildi. Başbakan Antonio Costa, “Korkunç bir trajediye şahit oluyoruz. Şimdiye kadar doğrulanan 24 ölü var. Can kaybı artabilir” dedi. Costa, yaşanan yangın faciasını, "Yıllar boyunca yaşadığımız en büyük insani trajedi" olarak niteledi.
Portekiz Cumhurbaşkanı Marceloa Rebelo de Sousa, bölgeye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, felakete karşı teknik bir eksiklik veya kapasitesizliğin bulunmadığını açıkladı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Twitter'dan paylaştığı mesajda, yangın nedeniyle ciddi endişe duyduklarını, Portekiz halkının kendilerine güvenebileceğini aktardı.
Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirtilen orman yangınının bir felakete yol açtığı ve bölgedeki evlere kadar yayıldığı belirtiliyor. Bölgedeki yangınını söndürmek için bin 500'den fazla itfaiye görevlisi çalışıyor. Ülke genelinde son 24 saatte toplam 156 yerde yangın çıktı.