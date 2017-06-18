Portekiz'de yangın faciası ! Ölü sayısı yükseliyor

Ölenlerin bir kısmı, yola yayılan yangın nedeniyle araçlarında mahsur kalan sürücüler olduğu ifade edildi. Başbakan Antonio Costa, “Korkunç bir trajediye şahit oluyoruz. Şimdiye kadar doğrulanan 24 ölü var. Can kaybı artabilir” dedi. Costa, yaşanan yangın faciasını, "Yıllar boyunca yaşadığımız en büyük insani trajedi" olarak niteledi.



